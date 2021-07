Der Teppich ist ausgerollt

Stars beim Festival in Cannes - Ehrung für Jodie Foster

Stars beim Festival in Cannes - Ehrung für Jodie Foster

Stars wie Jodie Foster, Marion Cotillard und Adam Driver haben sich vor der Eröffnung der 74. Internationalen Filmfestspiele in Cannes gezeigt. Cotillard und Driver spielen die Hauptrollen in dem Musikfilm „Annette“, mit dem das Festival am Dienstag startet. „Annette“ ist der neue Film des französischen Regisseurs Leos Carax („Les Amants du Pont-Neuf“). Foster („The Silence of the Lambs“, 1991) wird mit einer Ehrenpalme für ihr Lebenswerk geehrt.

um weitere Bilder zu sehen. Schauspielerin und Regisseurin Jodie Foster und ihre Ehefrau, die amerikanische Fotografin Alexandra Hedison AFP Der Gewinner der Goldenen Palme vor zwei Jahren, der Südkoreaner Bong Joon-Ho AFP Adam Driver beim Photocall für den Film "Annette", der das Festival eröffnete. AFP Die französische Schauspielerin Marion Cotillard Foto: AFP Die französisch-algerische Sängerin und Schauspielerin Camelia Jordana AFP Das südafrikanische Model Candice Swanepoel AFP Carla Bruni, Sängerin, Model und Ehefrau des früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. AFP Die Schauspielerin Melanie Thierry, auch Vorsitzende der Jury "Caméra d'Or". AFP Die englische Schauspielerin Helen Mirren AFP Schauspieler Nicolas Maury AFP US-Schauspielerin Andie MacDowell AFP Die französische Darstellerin Leila Bekhti AFP Die französische Musikerin Soko AFP Der spanische Regisseur Pedro Almodovar AFP Die französische Schauspielerin Elsa Zylberstein AFP

Im Wettbewerb des wichtigsten Filmfestivals der Welt konkurrieren bis Ende nächster Woche 24 Beiträge um die Hauptpreise, darunter die Goldene Palme für den besten Film. Wer zu den Gewinnern zählt, wird die Jury mit ihrem Vorsitzenden, dem US-amerikanischen Regisseur Spike Lee, am 17. Juli verkünden.

Starke Luxemburger Präsenz an der Croisette Drei Filme, davon zwei Animationsfilme und einer im Hauptwettbewerb: Luxemburg feiert mit Cannes die Wiederauferstehung des Festivals.

Luxemburg ist mit drei Filmen präsent: im Wettbewerb mit dem Beziehungsdrama „Les intranquilles“ des jungen belgischen Regisseurs Joachim Lafosse, eine Samsa-Produktion; außer Wettbewerb mit dem Animationsfilm des israelischen Regisseurs Ari Folman „Where is Anne Frank“, ebenfalls eine Samsa-Produktion, und im „Ciné de la Plage“ mit als Avant-Premiere dem Animationsfilm von Patrick Imbert, „Le Sommet des Dieux“, koproduziert von Mélusine Productions. (dpa/mt)