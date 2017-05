Von Pol Schock



Irgendwann streiten sich alle. Die Wehrmachtsoffiziere Keitel, Dönitz und Warlimont am rechten Bühnenrand, die NS-Funktionäre und Bürokraten Frank, Ley, Streicher und von Papen am linken Bühnenrand und in der Mitte: Hermann Göring. Der Reichsmarschall und designierter Nachfolger von Adolf Hitler (wenn auch Ende April degradiert) sitzt isoliert in NS-Uniform auf seinem Thron und schaut sich das Geschehen gelassen und erhobenen Blickes an.

Es ist einer der gelungeneren Momente des Stückes „Codename Ashcan“, der eindrucksvoll das (Nicht-)Funktionieren der NS-Hierarchie zeigt ...