Clint Eastwood wird 90: Happy Birthday, Dirty Harry!

Der Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood feiert seinen 90. Geburtstag. Damit gehört das Multitalent zu den wenigen noch lebenden und aktiven Legenden Hollywoods.

In „Gran Torino“ aus dem Jahr 2008, einem seiner anrührendsten Filme, spielt der 78jährige Clint Eastwood den verbitterten Kriegsveteran Walt Kowalski, der gerade seine Frau und damit endgültig den Glauben an sich selbst und seine Mitmenschen verloren hat. Sein glühender Rassismus und die Erinnerung an bessere Zeiten – Gestalt geworden in einem 1972er Ford Gran Torino Sport, den er in seiner Garage hegt und pflegt – halten ihn am Leben.



Als er sich aus der Reserve wagt und Freundschaft mit einer asiatischen Einwandererfamilie schließt, nimmt die Katastrophe ihren Lauf ...