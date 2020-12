Der französische Schauspieler Claude Brasseur ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Claude Brasseur ist tot

Der französische Schauspieler Claude Brasseur ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Die französischer Filmwelt ist in Trauer: Claude Brasseur ist tot.

Brasseur wurde 1936 in eine Schauspielerfamilie hineingeboren und erhielt so schnell einen Einblick in die Welt der Filmkunst. Einen ersten Auftritt als nicht näher benannter Mann hatte er bereits 1956 in dem Film Rencontre à Paris.

Im Jahr 1980 erhielt er einen César als bester Schauspieler für seine Rolle in „La Guerre des Polices“. Brasseur wirkte in über 90 Filmen mit, wobei seine Rolle in „La Boum“ als Vater von Vic (Sophie Marceau) zu den bekanntesten zählt. In den 1980er und 1990er Jahren wandte sich Brasseur wieder verstärkt dem Theater zu.

Sophie Marceau wird 50: Schönheit ohne Alter Sie ist schön, erfolgreich und voller Esprit. Eine Pariserin eben. Sophie Marceau, einst Teenie-Star in „La Boum“, die sich später in Erotikfilmen freizügig gibt, in historischen Melodramen eine gute Figur macht und als Bond-Girl gegen den Superagenten antritt, wird 50 Jahre alt.

Brasseur war zweimal verheiratet, zunächst ab 1961 mit Peggy Roche. Nach der Scheidung heiratete er Michèle Cambon. Aus der zweiten Ehe entsprang der Sohn Alexandre Brasseur, der ebenfalls als Schauspieler tätig ist.



Mehr Details in Kürze.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.