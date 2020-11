Le festival a attiré en ces temps de pandémie plus de 6.450 participants.

Kultur 2 Min.

CinEast: Une édition hybride

Le festival a attiré en ces temps de pandémie plus de 6.450 participants.

(LW) - Le festival CinEast a publié mercredi le bilan de sa 13e édition, fortement marquée par la pandémie. Compte tenu des circonstances et des limitations en vigueur dans les salles, le Festival du film d’Europe centrale et orientale au Luxembourg a connu un franc succès avec plus de 6.450 participants.

La partie physique avec plus de 110 séances dans une dizaine de cinémas du Grand-Duché a attiré 3.150 spectateurs dans les salles.

La partie en ligne, qui s’est terminée le dimanche 8 novembre, a pour sa part comptabilisé plus de 2.700 vues. En tout ce sont donc plus de 5.850 spectateurs qui ont visionné les films de cette 13e édition. Par ailleurs plus de 600 personnes ont participé aux événements spéciaux du festival (entre autres concerts de Canarro, Branko Galoic Trio, Toldi Mike et HeFi Quartet) et plusieurs centaines de personnes ont visité l’exposition de photographies «Planting the Future» en accès libre à Neimënster. Les deux sites internet du festival ont reçu plus de 40.000 visites et le nombre de personnes suivant la page Facebook de CinEast a dépassé les 5.500 abonnés (5 230 mentions ‘j’aime’).

Le festival a présenté 47 longs-métrages et une vingtaine de courts-métrages provenant de 21 pays de l’ancien bloc communiste.

Rappel du palmarès

Pour rappel, voici le palmarès de CinEast 2020 complet: le Jury International a décerné le Grand prix au film «Servants», d'Ivan Ostrochovský (Slovaquie/Roumanie/Rép. tchèque/Irlande) et le Prix spécial du jury au film «Mare» d'Andrea Štaka (Suisse/Croatie). Le Prix de la critique, décerné par le jury presse a été attribué au film «Stories from the Chestnut Woods» de Gregor Božic (Slovénie/Italie). Le Prix du Public a été remporté par le film «Collective» d'Alexander Nanau (Roumanie/Luxembourg).

Le Prix spécial du jury a été attribué au film «Mare» d'Andrea Štaka. Photo: CinEast

Enfin, les Prix du public des meilleurs courts-métrages ont été remportés par: «Lake of Happiness d'Aliaksei Paluyan (fiction, Belarus/Allemagne/Espagne), «Way of Silvie» de Verica Pospíšilová Kordic (animation, Rép. tchèque) et «We Have One Heart» de Katarzyna Warzecha (documentaire, Pologne).

Le Jury International du festival était composé de Heleen Gerritsen, la directrice du festival goEast, Jani Thiltges, producteur luxembourgeois (Samsa Film), Boyd van Hoeij, critique de cinéma et président du comité de sélection de Film FundLuxembourg et Zoé Wittock, réalisatrice belge, sous la présidence du réalisateur et scénariste polonais Tomasz Wasilewski. En ce qui concerne le projet caritatif du festival (soutien à une association venant en aide à des enfants défavorisés à Belgrade en Serbie), les contributions des festivaliers ont déjà permis de réunir plus de 2.600 euros. Le projet continue avec la vente de photos de l’exposition «Planting the Future».

www.cineast.lu



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.