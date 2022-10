Bei der Preisverleihung am Samstagabend durften sich die Macher von "Gentle" über den Grand Prix der internationalen Jury freuen.

Festival in der Hauptstadt

Cinéast kürt "Gentle" zum besten Film

Bei der Preisverleihung am Samstagabend durften sich die Macher von "Gentle" über den Grand Prix der internationalen Jury freuen.

Die 15. Ausgabe des CinEast-Festivals (6.-23. Oktober) hat seine Preisträger gekürt: der „Grand Prix“ ging am Samstagabend an den Film „Gentle“ des Regieduos Anna Nemes und László Csuja. Der Spezialpreis der Jury wurde „107 Mothers“ von Peter Kerekes zuerkannt. Die Jury der Filmkritiker kürte Christina Tynkevychs „How is Katia?“ zu seinem stärksten Film im Wettbewerb. „Sonata“ von Bartosz Blaschke konnte das Publikum als besten Beitrag überzeugen und erhielt den Zuschauerpreis.





Lux Preis: Regisseurin Mitevska kämpft nicht nur für ihre Kunst Sie könnte am 27. November den Lux Film Preis des Europäischen Parlaments erringen: die nordmazedonische Regisseurin Teona Strugar Mitevska will mit ihren Filmen aufrütteln.

Die Gewinner des Festivals wurden in Anwesenheit der mazedonischen Regisseurin und Vorsitzenden der Internationalen Jury, Teona Strugar Mitevska, am Samstagabend verkündet. Im Anschluss an die Zeremonie fand die Vorführung des Abschlussfilms und des jüngsten Projekts von Mitevska, „The Happiest Man in the World“, statt. Der Streifen der LUX-Preis-Gewinnerin wurde bereits bei den großen internationalen Festivals in Venedig und Toronto in den Fokus gesetzt).



Auch wenn mit der Abschlusszeremonie ein Feuerwerk gezündet wurde, geht das Festival noch weiter: „Last, but not least“ findet am Sonntag, dem 23.10., um 18.30 Uhr ebenfalls in Neimënster, auch eine Sondervorführung des ukrainischen Eröffnungsfilms „Luxembourg, Luxembourg“ in Anwesenheit des Regisseurs Antonio Lukich statt, der eigens aus der Ukraine anreisen wird.

In Luxemburg ist das Sterben teuer, meint ein ukrainischer Film Eröffnungsfilm „Luxembourg Luxembourg“ beschäftigt sich mit dem Großherzogtum aus ukrainischer Sicht.

Diese Vorführung wird in Partnerschaft mit der Luxemburger Filmakademie durchgeführt. Sie markiere, so die Organisatoren, auch das Finale des Wohltätigkeitsprojekts des Festivals „Cinéast4Ukraine“. Die gesammelten Gelder sollen der Arbeit der LUkraine asbl zugutekommen.

Das Festival wird zudem online auf der Plattform cineast.eventive.org fortgesetzt – ein Teil der Inhalte soll dort bis zum 6. November verfügbar sein.

Alle Informationen rund um das Festival finden sich hier.

