Von Sarah München



Die Geschenke sind alle ausgepackt, die Bäuche voll, der Weihnachtsbaum nadelt schon, in ein paar Tagen beginnt das neue Jahr und die Kinder wollen ja auch irgendwie beschäftigt werden. Was also tun mit der Zeit zwischen den Feiertagen? Ben Bauler hat einen Vorschlag: „In dieser Urlaubszeit sind Theaterveranstaltungen für Kinder und Familien sehr beliebt.“ Bauler kümmert sich für das Grand Théâtre um die Organisation der „Chrëschtdeeg am Theater“ (27. bis 30. Dezember).

Einige Überschneidungen