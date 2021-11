Der Prix Révélation 2021 geht an die Malerin, Grafikerin und Illustratorin.

Nachwuchspreis

Cercle Artistique ehrt Julie Wagener

Der Prix Révélation 2021 geht an die Malerin, Grafikerin und Illustratorin.

(C./dco) - „Auf den ersten Blick suggerieren ihre drei Bilder Ruhe, einen Hauch von Unschuld, vielleicht auch ein Gefühl von Zerbrechlichkeit. Auf den zweiten Blick aber sind sie voller Schrecken. Diese beunruhigende Wirkung spiegelt sich ebenfalls in den fast leichenblassen Teints der dargestellten Personen wider. In Kombination mit den fragmentiert wirkenden Körperteilen und dem weißen Tuch verweisen sie auf jeden Fall auf Tod und körperlichen Verfall.“ Das schrieb Marc Thill, Rubrikenleiter der LW-Kulturredaktion, in seiner Rezension zur „Triennale junger Künstler“ in den Rotondes und dem Kunstforum Casino im Juli 2021.

Foto: Anouk Antony

Nun hat die Künstlerin hinter diesem Triptychon „It Hurts Until It Doesn’t“, Julie Wagener, damit auch auf dem jährlichen Salon des CAL beeindrucken können. Am Samstag, dem 30. Oktober, wurde Wagener im Rahmen der Auftaktveranstaltung des Salons für ihre dreiteilige Arbeit der Prix Révélation 2021 zuerkannt. Noch bis zum 14 November läuft der Salon im Limpertsberger Tramschapp.



Nach der Bekanntgabe: Cal-Päsident Marc Hostert (l.), Bürgermeisterin Lydie Polfer, die Preisträgerin Julie Wagener, der Erste Regierungsrat im Kulturministerium, Jo Kox und die CSV-Abgeordnete in der Chamber, Octavie Modert. Foto: CAL





