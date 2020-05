Centre Pompidou-Metz feiert abgeschottet sein zehntes Jubiläum

Rück- und Ausblick auf den Kunsttempel, der wie ein chinesischer Hut aussieht und Kunstbegeisterte aus Nah und Fern anzieht.

Das Centre Pompidou in Metz feiert an diesem Montag sein zehntes Jubiläum – allerdings abgeschottet wegen der Corona-Krise. Zwar dürfen im Nachbarland die kleineren Museen unter besonderen Vorkehrungen bereits Besucher zulassen, nicht aber die großen. Frühestens Mitte Juni wird das der Fall sein, wobei viele den Beginn neuer Sonderausstellungen abwarten. Das Louvre, das Musée d'Orsay, das Centre Pompidou oder auch der Palais de Tokyo in Paris werden frühestens im Juli wieder zugänglich sein.



Im Centre Pompidou-Metz hofft man auf den 13 ...