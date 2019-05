Seit 2012 ist Claude Conter Direktor des Centre national de littérature in Mersch. Nun wurde sein Vertrag verlängert - und zwar bis 2026.

Centre national de littérature: Conter bleibt Direktor

(jt) - Claude D. Conter bleibt bis 2026 Direktor des Centre national de littérature (CNL). Das gab das Kulturministerium am Montag in einem Kommuniqué bekannt. Conter sei auf Vorschlag von Ministerin Sam Tanson für weitere sieben Jahre als Direktor bestätigt worden. Der promovierte Literaturwissenschaftler leitet die in Mersch ansässige Kulturinstitution bereits seit 2012.

Claude D. Conter wurde 1974 geboren und absolvierte ein Studium der Germanistik und Kommunikationswissenschaften in Bamberg und Berlin. In seiner 2003 erschienenen Doktorarbeit beschäftigte er sich mit dem Thema "Europa-Inszenierungen im 19. Jahrhundert". Nach Lehrtätigkeiten an verschiedenen Hochschulen in Deutschland und den USA zog es ihn im selben Jahr wieder zurück nach Luxemburg. Bis 2006 war Conter als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das CNL-Projekt Dictionnaire des auteurs luxembourgeois tätig. 2008 engagierte ihn das Literaturzentrum als Conservateur, bevor er vier Jahre später zum Direktor ernannt wurde.

Claude D. Conter ist Autor zahlreicher Forschungsbeiträge zur Literatur in Luxemburg, zur Archivwissenschaft, zur deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur zeitgenössischen Literatur.