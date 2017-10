Von Sarah München



Wenn Gianni Trono über die Musik redet, dann spricht er über Palmen, Paprika und Trancezustände. Der Luxemburger ist Schlagzeuger der Band „No Metal in this Battle“. Am Freitagabend werden sie ihr erstes Album „Paprika“ in den Rotondes in Luxemburg vorstellen.

Die Band gibt es seit 2010, seit 2012 ist Trono mit dabei ...