Am Freitagabend waren die Stuttgarter Hiphop-Pioniere "Die Fantastischen Vier" zur Gast in der in der Rockhal. Wir haben die Fotos.

Captain Fantastic in ausverkaufter Rockhal

Am Freitagabend waren die Stuttgarter Hiphop-Pioniere "Die Fantastischen Vier" zur Gast in der in der Rockhal.

Wir haben die Fotos:

27 Die Fantastischen Vier traten am Freitagabend in einer prall gefüllten Rockhal auf. Fotos: Claude Piscitelli

Die Fantastischen Vier traten am Freitagabend in einer prall gefüllten Rockhal auf. Fotos: Claude Piscitelli