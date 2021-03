Die Filmproduktionsgesellschaft Samsa Film sieht sich mit Rassismusvorwürfen konfrontiert - und entschuldigt sich.

"Capitani"-Casting: Rassismusvorwürfe gegen Samsa

Dass man bei der Suche nach Schauspielern vorsichtig vorgehen sollte, musste Samsa Film dieser Tage erfahren. Ein regelrechter Sturm der Entrüstung brach über die Filmproduktionsgesellschaft herein.

Was war passiert? In einer Casting-Anzeige für die Kriminalserie „Capitani“ hatte Samsa Film Darsteller gesucht - auf eine wohl etwas klischeebehaftete Weise: Unter anderem hatte man nach Männern im Alter von 22-55 Jahren, afrikanischer Herkunft Ausschau gehalten, die eine Waffe in der Hand halten können.

Lesen Sie hier den originalen Wortlaut:

Dies hat in den sozialen Netzwerken für zahlreiche Proteste gesorgt. So wurde Samsa Film vorgeworfen, die „klassischen Klischees“ zu bedienen und negative Stereotype gegenüber der afrikanischen Bevölkerung zu fördern.

Entschuldigung

In einem Tweet enschuldigt sich die Gesellschaft für die Formulierung der Anzeige. Man habe eine Agentur mit dem Verfassen der Anzeige beauftragt und bedauere den Vorfall. Die Wortwahl sei „ungeschickt und unpassend“, so Samsa weiter.

SAMSA FILM tient à exprimer ses excuses pour les termes et appellations inappropriés utilisés dans l’annonce casting figuration publiée le 12 mars.

Nous regrettons profondément les propos maladroits de l’agence à qui nous avons sous-traité cette annonce — Samsa Film (@Samsa_Film) March 12, 2021





