«Esch 2022 ne s’arrête pas fin 2022»

Esch und Südregion 2022 "Wir hoffen, dass sich 2022 alle lieber haben als 2021"

"Wir wollen keinen Bling-bling", so Kulturschöffe Jean Tonnar am Freitag. Das Kulturjahr 2022 solle "zu uns passen", so Bürgermeisterin Vera Spautz. Der Gemeinderat von Esch entschied sich für das Motto "Liebe".