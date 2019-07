Ein Drama nach Harold Pinter, ein Musical über Charlie Chaplin und Musik auf der Bambusflöte: Das CAPE will in der neuen Saison die ganze Familie in Ettelbrück unterhalten.

Kultur 8 3 3 Min.

CAPE lockt mit vielfältigem Mix nach Ettelbrück

Sophia SCHÜLKE

Musik, Film, Darstellende und Bildende Kunst: Das Programm des Centre des Arts Pluriels (CAPE) in Ettelbrück umfasst in der neuen Saison gut 110 Eigenveranstaltungen, die der Rolle des Hauses als kultureller Nahversorger im Zentrum gerecht werden sollen. Der Es‘cape Club soll diesmal für mehr Musikstile geöffnet werden ...