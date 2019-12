Cap sur New York

Remise vendredi soir au Mudam des Edward Steichen Awards 2019 à Mary-Audrey Ramirez et Nora Wagner.

Remise vendredi soir au Mudam des Edward Steichen Awards 2019 à Mary-Audrey Ramirez et Nora Wagner.

Elles sont toutes les deux Luxembourgeoises et n'ont encore jamais été à New York. Dans quelque mois, les deux jeunes artistes auront l'occasion d'y vivre quelques semaines et ce grâce à des résidences d'artistes dans le cadre du Prix Edward Steichen, décerné tous les deux ans.



Vendredi soir, au Mudam, Mary-Audrey Ramirez et Nora Wagner se sont vues remettre des mains de la Grande-Duchesse Maria Teresa leurs prix ...