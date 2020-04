Nachdem nun auch der Ausweichtermin des 73. Filmfestivals geplatzt ist, suchen die Verantwortlichen an der Croisette weiter nach einer Lösung.

Cannes sucht nach einem Plan C

Vesna ANDONOVIC Die 73. Internationalen Filmfestspiele von Cannes hätten vom 12. bis 25. Mai stattfinden sollen, dann kam die Corona-Virus-Pandemie dazwischen und eine Verlegung auf Ende Juni, Anfang Juli wurde in Betracht gezogen. Nun ist auch dieser Plan B ins Wasser gefallen. Doch geschlagen geben wollen sich die Festivalverantwortlichen trotzdem noch immer nicht.

Nachdem am 13. April der französische Präsident Emmanuel Macron bei einer Fernsehansprache eine Verlängerung des landesweiten „confinement“ bis zum 11. Mai und ein Verbot von Großevents bis Mitte Juli verkündete, ist nunmehr auch der ursprüngliche Plan B der Organisatoren, die 73. Internationalen Filmfestspiele von Cannes auf Ende Juni, Anfang Juli zu verlegen, ebenfalls undurchführbar.

Ein „instrument essentiel de soutien à l’industrie cinématographique“

Derzeit suchen die Verantwortlichen auf der Croisette fieberhaft nach einer neuen Formel, um das Festival dennoch irgendwie stattfinden zu lassen.

Der gleich nach der Ansprache am Montagabend begonnene rege Austausch mit der Filmindustrie in Frankreich und dem Rest der Welt würde unterstreichen, dass das Festival – so die Pressemitteilung, die am Diensatg, dem 14. April um 18 Uhr verschickt wurde, – ein „instrument essentiel de soutien à l’industrie cinématographique“ sei, und sich alle Beteiligten dabei einig seien, dass alle möglichen Optionen in Betracht gezogen werden müssten, um die Filme von Cannes 2020 auf welche Art auch immer existieren zu lassen.

Trotz Ungewissheit, Zukunftspläne schmieden

Auch weiterhin sei man somit – trotz aller aktuellen Ungewissheit – bemüht seine Rolle als internationale wichtigste Plattform für die weltweite Filmindustrierolle zu spielen.

„Quand la crise sanitaire, dont la résolution reste la priorité de tous, sera passée, il faudra redire et démontrer l’importance et la place que le cinéma, ses œuvres, ses artistes, ses professionnels et ses salles et leurs publics occupent dans nos vies“, so die Festivalverantwortlichen.

Die 73. Auflage des Filmfestivals hätte vom 12. bis 23. Mai stattfinden sollen.

