In der Kategorie "Un certain regard" bei den Filmfestspielen in Cannes wurden Luxemburger Koproduktionen prämiert.

Kultur

Cannes: Preise für Luxemburger Koproduktionen

Marc THILL Zwei Luxemburger Koproduktionen, „O que arde“ von Tarantula und "Chambre 212" von Bidibul, wurden am Freitag bei den Filmfestspielen in Cannes in der Kategorie „Un certain regard“ ausgezeichnet.

Die Tarantula-Koproduktion „O que arde“ des franko-galicischen Filmemachers Oliver Laxe und die Bidibul-Koproduktion „Chambre 212“ des französischen Regisseurs Christophe Honoré wurden am Freitag bei den Filmfestspielen in Cannes in der Sparte „Un certain regard“ ausgezeichnet. Diese Preiskategorie wurde 1998 eingeführt, um Filme zu fördern, die zu „untypisch“ für den Hauptwettbewerb und deren Macher deswegen oft nur wenig bekannt sind.

„O que arde“, auf Französisch „Viendra le feu“, bekam den Preis der Jury; beim Film „Chambre 212“ wurde die Schauspielerin Chiara Mastroianni für ihre schauspielerische Leistung prämiert.

„O que arde“ erzählt die Geschichte von dem Brandstifter Amador Coro, der nach abgesessener Haftstrafe in sein Dorf in die Berge von Galicien zurückkehrt, wo ihn aber niemand so richtig erwartet. Seine Mutter Benedicta lebt dort mit ihren drei Kühen. Langsam fließt das Leben im Rhythmus der Natur dahin, bis zu dem Tag, an dem ein Feuer die Region verwüstet.

Mit filmisch stimmigen Bildern, deren Kraft und Wirkung sich der Zuschauer nicht entziehen kann, erforscht dieses Werk die Frage von Schuld und Sühne – und besticht dabei durch die poetische Sparsamkeit seiner Mittel. Bildgewaltig und bewegend!

„Ich bin überglücklich und stolz“

Über den Preis freut sich natürlich auch der Koproduzent aus Luxemburg: „Es ist ein sehr starker Film“, sagt Donato Rotunno von der Luxemburger Produktionsgesellschaft Tarantula im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“. „Filmregisseur Oliver Laxe hat etwas zu sagen, er baut seine Karriere auch sehr konsequent auf, und er passt ausgezeichnet in das Konzept, das ich als Produzent verteidige“, so Rotunno. Als der Luxemburger sein Drehbuch zu „O que arde“ las, war ihm sofort klar, dass er an diesem Film als Koproduzent mitarbeiten wolle.



Dass dies am Ende auch geklappt hat, und die anderen Koproduzenten aus Spanien und Frankreich die Luxemburger Tarantula mit ins Boot genommen haben, war für Rotunno bereits ein Erfolg. Und dass der Film des 37-jährigen Cineasten Oliver Laxe, Sohn galicischer Eltern, die einst nach Frankreich ausgewandert sind, nun auch noch in Cannes gewürdigt wurde, freut den Luxemburger Filmproduzenten. „Ich bin überglücklich“, sagte er gestern nach der Bekanntgabe des Jurypreises.

„Man muss das Gespür haben, um solche Koproduktionen einzugehen“, meint Rotunno, der nach dem zweitem Langspielfilm von Oliver Laxe „Mimosas, la voie de l'Atlas“ auf ihn aufmerksam geworden war. Dieser Film hatte 2016 in Cannes den „Grand Prix“ in der „Semaine de la Critique“ gewonnen.

Prix un certain regard: „A Vida Invisível de Eurídice Gusmão“ von Karim Aïnouz

Prix du jury: „O que arde“ von Oliver Laxe

Prix d'interprétation: Chiara Mastroianni für „Chambre 212“

Prix de la mise en scène: Kantemir Balagov für „Beanpole“

Prix spécial du jury: „Liberté“ von Albert Serra

Coups de coeur: „La femme de mon frère“ von Monia Chokri und „The Climb“ von Michael Angelo Covino

Mention spéciale: „Jeanne“ von Bruno Dumont