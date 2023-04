Unter den 19 Filmen im offiziellen Wettbewerb sind zwei luxemburgische Ko-Produktionen und die Schauspielerin Marie Jung in Cannes vertreten.

76. Filmfestspiele in Cannes

Cannes 2023: Offizielle Auswahl gelüftet

(AFP/avt) - Fünf Wochen vor dem offiziellen Start wurde heute die offizielle Auswahl des 76. Filmfestivals in Cannes bekannt gegeben.

Insgesamt 19 Filme sind im Rennen um die Nachfolge des letztjährigen Preisträgers „Triangle of Sadness“, dessen schwedischer Regisseur Ruben Östlund in diesem Jahr den Juryvorsitz innehat.

Dabei werden in diesem Jahr auch Filme von Altbekannten, darunter Aki Kaurismäki, Wes Anderson, Ken Loach und Wim Wenders im Offiziellen Wettbewerb gezeigt. Ferner sind zwei luxemburgische Ko-Produktionen und die Schauspielerin Marie Jung in diesem Jahr in Cannes vertreten.

19 Filme, sechs Regisseurinnen

Mit der Anwesenheit von Julianne Moore und Natalie Portman wird ein Hauch von Hollywood an der Croisette wehen. Wes Anderson präsentiert seinen Film „Asteroid City“ mit Tilda Swinton, Adrien Brody und Margot Robbie.

Außerhalb des Wettbewerbs wird Johnny Depp bereits bei der Eröffnung am 16. Mai mit „Jeanne Du Barry“ die Show übernehmen. Dazu kommen zahlreiche Stars, darunter Harrison Ford für den neuen „Indiana Jones“-Film. Auch Ethan Hawke und Pedro Pascal, der Star der Serie „The Last of us“, werden in einem Kurzfilm von Pedro Almodovar zu sehen sein. Martin Scorseses neuester Film, „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, soll aktuell außer Konkurrenz laufen ...



Diese starke US-amerikanische Präsenz beweise, dass Cannes dem Filmfestival von Venedig nicht die Rolle der Startrampe für Hollywood überlassen möchte, bekräftigte die neue Präsidentin Iris Knobloch vom Major Warner, die die Nachfolge von Pierre Lescure angetreten hat. Insgesamt sechs Regisseurinnen, darunter die französischen Filmemacherinnen, Catherine Breillat und Justine Triet werden in Cannes ihre Werke präsentieren.

Zwei luxemburgische Co-Produktionen

Nach Angaben des Film Fund werden in diesem Jahr zwei luxemburgische Ko-Produktionen auf dem wichtigsten internationalen Filmfestival präsentiert.

Der Spielfilm „Los Delicuentes“ des argentinischen Regisseurs Rodrigo Moreno, eine luxemburgische Ko-Produktion, wird in der Reihe „Un certain regard“ präsentiert. Foto: Film Fund





Der Dokumentarfilm „Jeunesse“ des chinesischen Regisseurs Wang Bing, eine Ko-Produktion von Films Fauves (Gilles Chanial) mit Frankreich, Hong Kong und den Niederlanden wird im offiziellen Wettbewerb gezeigt. Der Spielfilm „Los Delincuentes“ des argentinischen Regisseurs Rodrigo Moreno, ebenfalls eine Ko-Produktion von „Les Films Fauves“ mit Argentinien, Chile und Brasilien nimmt in der Reihe „Un certain regard“ teil. Beide Filme wurden finanziell vom Film Fund unterstützt und warten auch sonst mit starken luxemburgischen Talenten auf – sowohl was die künstlerische als auch die technische Beteiligung betrifft.

Präsenz von Marie Jung

Die luxemburgische Schauspielerin Marie Jung wird in dem Film „Acide“ von Just Philippot zu sehen sein, der in einem Mitternachts-Screening („Séance de minuit“) präsentiert wird. Der Film Fund ist mit einem eigenen Pavillon in Cannes vertreten.

Die „Journée luxembourgeoise“, der traditionelle luxemburgische Empfang für Filmschaffende des gesamten Sektors wird am 20. Mai in Anwesenheit des Filmsektors und der Presse stattfinden.





Offizieller Wettbewerb

JEANNE DU BARRY by MAÏWENN – Eröffnungsfilm CLUB ZERO von Jessica HAUSNER THE ZONE OF INTEREST von Jonathan GLAZER FALLEN LEAVES von Aki KAURISMAKI LES FILLES D’OLFA von Kaouther BEN HANIA(FOUR DAUGHTERS) ASTEROID CITY von Wes ANDERSON ANATOMIE D’UNE CHUTE von Justine TRIET MONSTER von KORE-EDA Hirokazu IL SOL DELL’ AVVENIRE von Nanni MORETTI L’ÉTÉ DERNIER von Catherine BREILLAT KURU OTLAR USTUNE von Nuri Bilge CEYLAN(ABOUT DRY GRASSES) LA CHIMERA von Alice ROHRWACHER LA PASSION DE DODIN BOUFFANT von TRAN Anh Hun RAPITO von Marco BELLOCCHIO MAY DECEMBER von Todd HAYNES JEUNESSE von WANG Bing THE OLD OAK von Ken LOACH BANEL E ADAMA von Ramata-Toulaye SY | 1st film PERFECT DAYS von Wim WENDERS FIREBRAND von Karim AÏNOUZ



