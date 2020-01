Bunte und bewegte Bilder

Der Luxemburger Animationsfilm arbeitet auch 2020 an hochwertigen Zeichentrickfilmen. Ein Überblick.

Ein Coming-of-Age-Roman von Michael Morpurgo, Kurzgeschichten von Haruki Murakami, ein Manga von Jiro Taniguchi, eine Geschichte zu Anne Frank, aber auch Legenden aus Irland: Der Luxemburger Animationsfilm wird in den kommenden Monaten all dies und noch einiges mehr in bewegte Bilder verwandeln. Ein Ausblick auf einige Produktionen, die derzeit in Ausarbeitung sind.

Angefangen mit Mélusine Productions und ihrem Studio 352, die mit ihren Koproduktionen bislang die meisten Preise und Nominierung bekommen haben, unter anderem drei Nominierungen für den Oscar des besten Animationsfilms für „Ernest et Célestine“ (2014), „Song of the Sea“ (2015) und „The Breadwinner“ (2018) ...