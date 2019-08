56 Bücher haben es in die engere Wahl für den diesjährigen Buchpräis geschafft.

Buchpräis 2019: Longlist steht

(C./dco) - 56 Kandidaten und gleichsam eine gute Übersicht über ein Jahr Neuerscheinungen im Luxemburger Literaturbetrieb: Mit der Longlist gab der Präsident der "Bicherediteuren" Ian de Toffoli die Autoren und Verlagshäuser bekannt, die sich Hoffnung auf den Buchpräis 2019 machen dürfen. In den drei Kategorien "Kinder/Jugend", "Literatur" und "Sachbuch" - die grösste Konkurrenz gibt es in der Literatur - wird nun ausgesiebt werden müssen. Eine Shortlist mit den endgültigen Finalisten soll im Oktober herausgegeben werden. Vergeben werden die Preise dann am 14. November. Der Jury gehören in diesem Jahr Claude Kremer (CNL), Claire Leydenbach (Autorin), Jacques Welter (Grafiker), Michel Delage (Journalist Radio 100,7) und Angelika Bräutigam (Mierscher Lieshaus) an.

Hier die Übersicht:

Kategorie "Kinder/Jugend"

T.Siirainen et J.Paskin: Wee geeschtert a menger Kichen erëm?, PersPektiv Editions

Jeblick, Romain: De schéinste Soen Nordesch mat Héierbuch, Ed. Friederich Schmit

Hansen-Schroeder, Arlette: Dem Hutschy säin Dram, Ed. Friederich Schmit

Andrievsky, Christine/Blasco, Pierre-Yves: Et si on ne se brossait pas les dents?, Kiwi ELG

Reynaud Guylaine et Äiyanha La: Cocotte qui voulait être une Star, Kiwi ELG

Allard-d'Adesky / Poullain, Sylvie: Les aventures de Sanson la Chauve-Souris, Kiwi

ELG Arpetti, Julien: Le garçon qui caressait les baleines, PHI

Daman,Vivian: Kanner, Bicher an e Feier, PHI

Lux-Bintner, Sonja: Gutt-Nuecht Geschichten, PHI

Hoscheit, Jhemp / Schneider, Carlo: De Schmunzel, Guy Binsfeld

Reiff, Olga: Bim an Anna, Guy Binsfeld

Wilwert, Marc: De groe Star, Kremart

Kremer , Christiane a Biwer, Vincent: So mol, Lobo, Kremart

Kategorie "Literatur"

Groeber, Gust: Zweemol schwaarze Kueder, Op der Lay

Di Bartolemeo, Anja: Nicht zu spät, Op der Lay

Muno, Claudine: Sou wéi et net war, Op der Lay

Schank, Marco: Damit die Nacht vergeht, Op der Lay

Black Fountain Press (Hrsg.): Fresh From the Fountain Black, Fountain Press

De Smet, Yves: Melusine, PHI

Blaise, Henri: Lebensläufe, PHI

Schmit, Claude: A la Recherche du Rien Perdu, PHI

Björnstad, Thomas: Fjorde, Guy Binsfeld

Schoos, Jean: Déidlech Ofgrënn, Guy Binsfeld

Mahr, Anouk: Lautlos, Guy Binsfeld

Back, Jean: Kreuz und Mehr, Guy Binsfeld

Schlechter, Lambert: Les Parasols de Jaurès, Guy Binsfeld

Hoscheit, Jhemp: Wootleche Krich, Guy Binsfeld

Björnstad, Thomas: Die Tanzenden, Guy Binsfeld

Harsch, Roland: Dat Grouss Féissbuch, Guy Binsfeld

Hoscheit, Jhemp: Märd alors !!! Satiresche Réckbléck op 2018, Guy Binsfeld

Kollwelter, René: Voyage au Bout des Jours, Schortgen

Cazarro, Funny: Was wäre wenn?, Schortgen

Reisen, Tom: Les Bulles, Hydre

Schmit, Elise: Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen,Hydre

Schinker, Jeff: Sabotage, Hydre

Nettgen, Jérôme: Wolleken iwer Hawaï, Kremart

Gitzinger, Catherine: De Bam, Kremart

Gitzinger, Sophie: Vill Gléck am Neie Joer, Kremart

Helminger, Guy: Die Allee der Zähne, CapyBaraBooks

Helminger, Guy: Jockey, CapyBaraBooks

Hausemer, Georges; Jaspers, Susanne: Wir sehen uns in Venedig, CapyBaraBooks

Lantz, Jean-Marc: Magnetosaurus Nostalgodon, CapyBaraBooks

Schadeck, Leon: De Kollaborateur, Editions Saint Paul

Schmit, Yorik: Der Geruch der Erde nach dem Regen, Editions Saint Paul

Disivicourt, Ralph: Dizzy on the road, Edition Revue

Kategorie "Sachbuch"