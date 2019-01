Britische Doku-Serie lässt echte Kunstjäger ermitteln

In der Serie „Meisterwerk oder Fälschung?“ verknüpfen zwei Kunstermittler altmodische Detektivarbeit und topmoderne Wissenschaft, um echte Schätze von dreisten Fälschungen zu trennen.

Marcel KIEFFER Wer hätte gedacht, dass Kunst ein Erfolgsmodell im Seriengeschäft sein kann? Eine BBC-Serie liefert dafür seit sieben Jahren den Beweis - und es war nur eine Frage der Zeit, wann Netflix das britische Modell von „Fake or Fortune? – Meisterwerk oder Fälschung?“ übernehmen würde. Die Serienkritik der Woche.

Seit Kurzem können die Abonnenten des amerikanischen Streamingdienstes nun die spannenden Ermittlungen von Philippe Mould und Fiona Bruce in der nicht immer heilen Welt der Kunst verfolgen.



Der Kunsthändler und Historiker Mould sowie die Journalistin Bruce haben auf der Insel echte TV-Prominenz erlangt, wobei ihre von Simon Shaw produzierte und von Moulds Buch „Sleuth“ inspirierte Doku-Serie es bei BBC One mittlerweile bis zur siebten Staffel geschafft hat – mit Einschaltquoten von bis zu fünf Millionen Zuschauern.



Freude oder bittere Enttäuschung



Dabei ist das Konzept durchaus simpel. Haben wir es bei diesem, einem bestimmten Maler zugeordneten Bild mit einem Original oder einer Fälschung zu tun? Von der Antwort, um die sich Philippe Mould und Fiona Bruce mit detektivischem Spürsinn, aber auch mit viel Fachkenntnis und ebenfalls dank der Mitarbeit ausgewiesener Experten bemühen, kann sehr viel abhängen.



Für den Zuschauer geraten die Ermittlungen, bei denen keine Kosten und Mühen gescheut werden, zu einem spannenden Ausflug in die trüben Gewässer der Kunst, in der sich neben Genies und Meistern nun einmal auch viele unehrliche Gesellen, sprich Fälscher und Betrüger, tummeln.



Altmodische Detektivarbeit und topmoderne Wissenschaft verknüpfen sich zu einer ebenso spannenden wie probaten Methode, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. „Nicht jedes Gemälde ist das, was es zu sein scheint“, sagt Fiona Bruce. „Es kann Quell großer Freude, aber auch bitterer Enttäuschung sein.“



So zum Beispiel im Fall der kleinen Ölgemälde von Laurence Stephen Lowry, eines der am häufigsten von Fälschern imitierten britischen Malers, die in der Erbschaft eines kunstbegeisterten Geschäftsmanns aufgetaucht sind und für deren Herkunft dessen Sohn keinerlei Hinweise hat. Und handelt es sich bei dem in einem walisischen Schloss ausgestellten Bild einer Flussszene in Argenteuil tatsächlich um einen echten Renoir?







Für Fiona Bruce und Philippe Mould ist kein Weg zu weit und keine Mühe zu groß, um das Geheimnis zu lösen. Sie durchstöbern Museen und Archive, suchen sich Rat in Fachkreisen, reisen an Originalschauplätze, lassen wissenschaftliche Analysen und Renovierungen durchführen und scheuen nicht davor zurück, berühmt-berüchtigte Fälscher aufzusuchen und zu befragen. Mitunter stoßen sie auch gegen verschlossene Türen, wenn unerschütterliche Prinzipien und uneingestandene Interessen von Galeristen oder die Gesetze auf dem Kunstmarkt machender Institute berührt werden.

Beliebt mit Bildungseffekt

Bei der Frage nach der Echtheit eines wahrscheinlichen Werkes des talentierten Malers Winston Churchill geht das Team von „Fake or Fortune?“ den Hinweisen bis an die Côte d’Azur nach und macht erstaunliche Entdeckungen, die sogar Expertenvermutungen in den Schatten stellen. Auch im Fall eines vermuteten, aber untypischen Landschaftsbildes des berühmten britischen Pferdemalers Sir Alfred Munnings ist alles möglich, als im Motiv der Schatten eines Kunstfälschers auftaucht und unheilvolle Ahnungen auslöst.



Nur wenigen Produktionen in der populären Sparte der TV-Sender gelingt, was für „Fake or Fortune?“ möglich ist. Ein großes Publikum für die allzu oft einer Minorität vorbehaltenen Kunst zu interessieren und gleichzeitig einen Bildungseffekt zu erzielen. Falls es noch eines Beweises bedurfte, dass Kunst nicht langweilig und elitär sein muss und darf, hier wird er definitiv erbracht. „Fake or Fortune? – Meisterwerk oder Fälschung?“ ist als vierteilige Miniserie auf Netflix abrufbar.