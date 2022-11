Avec "Vivre vite", l'écrivaine a livré un hommage poignant à son au mari tué dans un accident qui a coupé sa vie en deux.

Brigitte Giraud remporte le prix Goncourt pour «Vivre vite»

Avec "Vivre vite", l'écrivaine a livré un hommage poignant à son au mari tué dans un accident qui a coupé sa vie en deux.

(AFP) - L'autrice Brigitte Giraud a remporté jeudi le Prix Goncourt avec «Vivre vite», aux éditions Flammarion, un retour sur l'engrenage d'événements improbables ayant mené à la mort de son mari. La Française est la première autrice à recevoir le plus prestigieux des prix littéraires francophones depuis «Chanson douce» de Leïla Slimani en 2016, et la 13e femme récompensée depuis la création du Goncourt il y a 120 ans.

Les dix jurés du plus prestigieux des prix littéraires français, sept hommes et trois femmes, ont rendu leur verdict à la mi-journée. Le rituel est le même depuis plus d'un siècle: un déjeuner au restaurant Drouant à Paris, pour décider qui a écrit le meilleur roman français de l'année. La sélection a été resserrée à quatre auteurs: deux Françaises, Brigitte Giraud, qui a reçu le prix, et Cloé Korman, un Italo-Suisse, Giuliano da Empoli, et un Haïtien, Makenzy Orcel.

Brigitte Giraud, au nom du mari

C'est en hommage de l'autrice à son mari tué dans un accident il y a plus de vingt ans que la romancière Brigitte Giraud a écrit «Vivre vite», sans imaginer un instant qu'il lui vaudrait le prix Goncourt.

Cette Lyonnaise native d'Algérie avait derrière elle une certaine expérience en littérature, mais peu de notoriété auprès du grand public. Et elle s'en accommodait très bien. La liste est longue des professions qu'elle a exercées, après des études de langues (anglais, allemand, arabe) qui devaient faire d'elle une traductrice. Elle l'aura été brièvement, pour l'industrie, mais c'est vers la culture qu'elle s'est tournée.

«J'ai été un peu libraire. J'ai travaillé comme journaliste, pigiste à Lyon Libération. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Conseillère littéraire pour des festivals... J'ai été éditrice aussi à un moment. Et j'ai écrit une dizaine de livres: romans, essais, nouvelles», détaille-t-elle lors d'un entretien à l'AFP.

Jean-Marc Roberts, son premier éditeur chez Fayard en 1997, l'avait chargée de créer une collection chez Stock. Elle l'avait baptisée „La Forêt“, en hommage à une chanson de The Cure, «A Forest». Sinon, ajoute-t-elle, «j'ai pas mal voyagé en Angleterre, pour la musique, dans les années 80. J'ai vécu en Allemagne... Tout ce que j'ai pu pour m'éloigner».

J'ai vécu, j'ai publié des livres. J'ai repris pied, malgré tout, même si, dans ces cas-là, on devient quelqu'un d'autre. Brigitte Giraud

Comme elle l'écrit dans «Vivre vite» (paru fin août chez Flammarion), un «drame», une «catastrophe», le 22 juin 1999 à Lyon, coupe sa vie en deux. Ce jour-là son mari, Claude, démarre trop vite à un feu, avec une moto trop puissante qui n'est pas la sienne, tombe, et ne s'en relèvera pas.

«À bonne distance»

En 2001, elle avait raconté les semaines suivant cette mort dans «À présent». Elle l'appelle «le livre de la sidération, de la déflagration, du fracas juste après». Car elle avait 36 ans, un fils très jeune, une maison qu'ils venaient d'acheter, dans laquelle elle a emménagé sans lui. Pour y commencer son deuil.

«J'ai vécu, j'ai publié des livres. J'ai repris pied, malgré tout, même si, dans ces cas-là, on devient quelqu'un d'autre», explique-t-elle aujourd'hui. Elle a obtenu le Goncourt de la nouvelle 2007 pour le recueil «L'amour est très surestimé». En 2019, elle a été finaliste du prix Médicis pour «Jour de courage».

Brigitte Giraud, "Vivre vite", Editions Flammarion, 208 pages, 20 euros.

Dans l'enchaînement des fictions, cet accident attendait son heure. «Je savais depuis longtemps qu'il faudrait que j'écrive le livre. Le livre qui soit à la hauteur de Claude, de notre histoire d'amour, celui qui embrasse tout ça et qui recherche la vérité, toutes les vérités», dit-elle. Mais «je n'aurais pas pu l'écrire avant une période de 20 ans, parce qu'il fallait que je sois à bonne distance».

Quand il a été temps de vendre la maison de Caluire-et-Cuire à côté de Lyon, l'écriture est venue. Et avec elle, l'envie d'élucider certaines circonstances restées floues pendant de longues années. Le récit, sobre, a été tout de suite bien accueilli par la critique, et a attiré l'attention de plusieurs jurys des prix d'automne. Comme dans l'accident, fruit d'une chaîne d'événements improbables, «il y a eu, là aussi, un effet domino». Mais «là il s'est passé de belles choses».









