von Marc Thill



Bevor das Stück beginnt, stehen die Schauspieler bereits auf der offenen Bühne. Wie ziellose Jugendliche, wie Obdachlose in einer U-Bahn lungern sie herum – Bierflasche in der Hand, Muskelübungen auf einer schäbigen Matratze. Ein Soldatensack wird hin und her geschleppt, auf einem Kerzentisch flackern Lichter, zur Mitte thront ein roter Polstersessel, rechts ein Klavier – die Welt des Sound-Designers Roderick Vanderstraeten.



Die Luxemburger Schauspielerin Pascale Noé Adam, die später die Rolle des Wächters und Boten einnehmen wird, markiert im Blaumann eines Bühnentechnikers eine Position mit Klebeband, lässt einen Lichtkegel darauf richten und mimt den Tod des Polyneikes ...