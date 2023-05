Viel Aufregung! Einen Brand gab es am Sonntagabend (Lokalzeit) in einem Hotel in Daegu (Südkorea). Auch das OPL ist dort logiert.

Südkorea-Tournee

Brand in Hotel in Daegu, in dem das OPL logiert

Marc THILL Viel Aufregung! Einen Brand gab es am Sonntagabend (Lokalzeit) in einem Hotel in Daegu (Südkorea). Auch das OPL ist dort logiert.

Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg hat am Sonntag seine Tournee in Südkorea in Daegu, der viertgrößten Stadt auf der Halbinsel, mit einem großartigen Konzert beendet. Für die Musiker war es das letzte Konzert von Vieren, verteilt auf eine anspruchsvolle und auch erfolgreiche Woche in Südkorea.

Der letzte Abend in Daegu sorgte aber für etwas Aufregung - und zum Glück blieb es bei der Aufregung. Im Hotel Inter-Burgo, in dem auch das OPL logiert ist, brannte es am späten Abend gegen 23 Uhr (Lokalzeit). Dichter Rauch hatte sich in der neunten Etage ausgebreitet.

Ein ganzer Löschzug der lokalen Feuerwehr kam deshalb herbeigefahren, um das Feuer zu löschen - was auch schnell getan war. Alle Zimmer des Vier-Sterne-Hotel-Komplexes, in dem die Südkoreaner auch riesige Hochzeiten feiern, mussten evakuiert werden. Die Musiker vergaßen dabei natürlich nicht, ihr wertvollstes Hab und Gut, ihr Instrument, in Sicherheit zu bringen.

Einige der Musiker waren schon zu Bett gegangen. An ihren Türen wurde geklopft. Komischerweise funktionierte keine Alarmanlage im Bereich der Schlafzimmer. Nach mehr als einer Stunde durften schließlich alle Gäste wieder auf ihr Zimmer.

Das OPL ist seit vergangenem Montag auf Tournee in Südkorea, gab Konzerte am Mittwoch in Incheon, am Donnerstag in der Hauptstadt Seoul, am Freitag in Jinju an der Südküste des Landes und am Sonntagnachmittag in Daegu. Das liegt im Zentrum des Landes.

