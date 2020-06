Der ehemalige Weltkriegsbunker am „Bassins de Lumières“ wird multimediale Kunstschauen präsentieren.

Bordeaux: U-Boot-Bunker wird Kunsthalle

(dpa) - Früher lagen in dem rund 40 000 Quadratmeter großen Bunker in Bordeaux deutsche U-Boote. Nun werden in dem Bollwerk mit seinen Wasserbecken multimediale Kunstschauen präsentiert. Eröffnet wurden die „Bassins de Lumières“ am Mittwoch mit Schauen zu den Malern Gustav Klimt und Paul Klee.

Betrieben wird das Zentrum von „Culturespaces“, die mehrere Museen und Sehenswürdigkeiten in Frankreich verwalten, darunter Zentren für digitale Kunstschauen in Paris (das „Atelier des Lumières“ in einer ehemaligen Gießerei) und Les Baux-de-Provence bei Avignon (die „Carrières de Lumières“ in früheren Steinbrüchen). Bordeaux soll weltweit das größte dauerhafte Zentrum dieser Art sein. Die ursprünglich am 17. April geplante Eröffnung musste wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben werden.