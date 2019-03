Bombay Beach Biennale: Ein schrulliges und schräges Festival

Eine Landschaft für einen Neudreh des Films "Mad Max" in der Nähe eines Salzsees im Herzen der kalifornischen Wüste, eine verrückte Biennale und ein unerwarteter Name - das Bombay Beach Festival für zeitgenössische Kunst ist eine einzigartige Kuriosität.

Seltsam und störend. Dieses Festival in den USA, soll ein aussterbendes Dorf am Leben erhalten.

Bombay Beach ist eine Gemeinschaft von 250 Seelen, stirbt aber einen langsamen Tod am Rande des Salton Sea. In den 1950er und 1960er Jahren haben hier Promis wie die Beach Boys oder Frank Sinatra gelebt, heute gibt es nur noch müde und rostige Autowracks. Bombay Beach ist eine der ärmsten Gemeinden in Kalifornien, im amerikanischen Westen. Mit 68 Metern unter dem Meeresspiegel ist es auch eine der am tiefsten liegenden Siedlungen in den Vereinigten Staaten.



Seit 2016 haben allerdings einige exzentrische Designer dem Ort neues Leben eingehaucht ...