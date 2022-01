Ein weiterer Musiker, der seine Rechte an Sony veräußert: Bob Dylan verkauft seinen gesamten Songkatalog.

Bob Dylan verkauft an Sony

Ein weiterer Musiker, der seine Rechte an Sony veräußert: Bob Dylan verkauft seinen gesamten Songkatalog.

Der US-amerikanische Musiker Bob Dylan hat im Juli seinen gesamten Katalog mit aufgenommener Musik von „Blowin’ in the Wind“ bis „The Times They Are A-Changin'“ an Sony verkauft, wie der Musikriese erst jetzt bekannt gab. Die Vereinbarung umfasse auch die „Rechte an zukünftigen neuen Veröffentlichungen“ von Songs, hieß es in einer Erklärung. Angaben über die Höhe des Vertrags wurden nicht gemacht.

Der 80-jährige Literaturnobelpreisträger Bob Dylan hatte bereits Ende 2020 seine Urheberrechte - getrennt von den Rechten zur Aufnahme von Tonträgern - an Universal verkauft, für einen Betrag, der damals auf 300 Millionen US-Dollar geschätzt wurde.

Im Dezember war bekannt geworden, dass die Rock-Ikone Bruce Springsteen (72) die Rechte an seinem gesamten Werk ebenfalls an den Musikkonzern Sony Music Entertainment verkauft hatte. Die Presse sprach damals von einem „Mega-Deal“, der den Musikkatalog des US-Künstlers sowie sein Werk als Songwriter umfasse.

Der Wert des Deals, der Rechte an Hits wie „Born In The U.S.A.“ sowie „Blinded by the Light“ umfasse, werde auf 500 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 442 Millionen Euro) geschätzt und könne sogar noch höher liegen, schrieb damals die „New York Times“

