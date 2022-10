Die Nationalbibliothek verschenkt einen Teil ihrer Sammlung. Besucher können auf Wunsch aber eine kleine Gegenleistung tätigen.

28. und 29. Oktober

BnL trennt sich für den guten Zweck von 500 Büchern

Laura BANNIER Die Nationalbibliothek verschenkt einen Teil ihrer Sammlung. Besucher können auf Wunsch aber eine kleine Gegenleistung tätigen.

Vier oder fünf Exemplare desselben Werks zu lagern, ist selbst für eine Bibliothek nicht sehr zielführend. Um sich von diesem Überangebot zu trennen, organisiert die Nationalbibliothek (BnL) eine ganz besondere Veranstaltung. Zwei Tage lang haben Besucher der Einrichtung die Möglichkeit, eines oder mehrere dieser überzähligen Bücher mit nach Hause zu nehmen. Wer möchte, kann eine Spende tätigen, um einen guten kulturellen Zweck zu unterstützen.

„Das war ein Termin, den wir vor unserem Umzug jährlich angeboten haben. Aber wegen der Corona-Pandemie hatten wir die Veranstaltung seit drei Jahren nicht mehr wiederholt“, erklärt Christine Kremer, die für die Öffentlichkeitsarbeit der BnL zuständig ist. Es ist also das erste Mal, dass die Aktion am Standort Kirchberg durchgeführt wird.

Von etwa 500 Büchern will sich die Nationalbibliothek trennen. Ob luxemburgische, französische, deutsche oder auch englische Autoren – es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. „Wir bekommen oft überzählige Bücher von internationalen Verlagen. Das hat zur Folge, dass wir zu viele davon haben. Und wenn diese Exemplare für das von uns betreute Netzwerk von über 80 luxemburgischen Bibliotheken nicht nützlich sind, sammeln wir sie, um dieses Event zu organisieren.“

Alte und fragile Dokumente

Als Gegenleistung an die BnL können Besucher eine Spende tätigen. Diese ist zwar nicht obligatorisch, kann sich aber für eine der Aktivitäten der Nationalbibliothek als sehr nützlich erweisen: die Restaurierung ihrer Sonderbestände. „Unsere Sammlung besteht aus allem, was in Luxemburg veröffentlicht wurde. Es handelt sich um seltene und wertvolle Dokumente, darunter Zeitungen, Plakate und Postkarten“, erklärt Christine Kremer.

Diese alten und fragilen Dokumente müssen zuerst restauriert werden, bevor sie digitalisiert werden können. Ein entscheidender Schritt, um sie auch in Zukunft vor dem Verfall zu schützen. „Man kann ein Dokument nicht digitalisieren, wenn es sich in einem beschädigten oder fragilen Zustand befindet“, betont die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit.

Während die nationalen Zeitungen, wie das „Luxemburger Wort“ und das „Tageblatt“, vollständig digitalisiert und online gestellt werden konnten, benötigen andere Dokumente noch mehrere Monate Arbeit. Dies ist der Fall bei der Plakatsammlung der Bibliothek.

3 Die Kosten für die Restaurierung von Postern variieren stark, je nachdem, wie viel Aufwand nötig ist. Foto: BnL

Gerade diese Poster können von einer Restaurierung profitieren, bevor sie dank der Spenden der Leser digitalisiert werden. „Die Kosten für die Restaurierung eines Posters variieren stark, je nach dem Grad der erforderlichen Restaurierung“, sagt Christine Kremer. Pro Plakat ist mit Kosten von bis zu 1.000 Euro zu rechnen. Diese Kosten können sich leicht verdoppeln oder verdreifachen, wenn das Dokument stark beschädigt ist: „Das hängt vom Alter und der Art des Mediums ab.“

Sicheres Scannen

Während die BnL eine interne Restaurierungsabteilung hat, die hauptsächlich dazu dient, beschädigte Dokumente nach Ausleihen wieder instand zu setzen, kümmert sich eine externe Firma um die umfassenderen Restaurierungsarbeiten. So kann die Instandsetzung eines Posters vom Zeitpunkt, an dem es die BnL verlässt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es wieder in die Sammlung zurückkehrt, mehrere Monate dauern.

Nach der Restaurierung durchläuft das Dokument die Phase der Digitalisierung, um auf der Plattform eluxemburgensia frei zugänglich zu sein. Auch hier übernimmt ein externes Unternehmen die Arbeit, um sicherzustellen, dass die Manipulation ohne Gefahr für die betreffende Zeitung durchgeführt werden kann. Die Plakate hingegen werden intern digitalisiert. „Die Originale werden dann von der Ausleihe ausgeschlossen, sodass diese seltenen und historischen Dokumente geschützt sind.“

Im Jahr 2021 hat die BnL von ihrem 16,3 Millionen Euro umfassenden Budget, das zu 100 Prozent vom luxemburgischen Staat finanziert wird, 400.000 Euro für die Restaurierung und den Einband ihrer Sammlungen ausgegeben. Zur Erinnerung: Der Zugang zur Einrichtung ist frei und kostenlos, sofern eine Lesekarte erstellt wird. Diese erfordert derzeit noch eine E-Mail an inscriptions@bnl.lu oder einen Besuch in der Bibliothek. Bald soll das Verfahren vereinfacht werden. „Wir arbeiten daran, dieses Verfahren auf MyGuichet.lu zu implementieren, aber dies wird noch einige Wochen dauern.“

Wenn Sie hoffen, einige der überzähligen Werke der BnL ergattern zu können, besuchen Sie die Bibliothek diesen Freitag, den 28. Oktober, von 10 bis 18 Uhr oder diesen Samstag, den 29. Oktober, von 10 bis 16 Uhr.

Dieser Artikel erschien zuerst bei virgule.lu. Übersetzung: Jörg Tschürtz

