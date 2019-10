Nah an den Leserinnen und Leser, Wissen unter Menschen bringen - der Anspruch an die neue Nationalbibliothek bleibt hoch, so die Direktorin Monique Kieffer.

Kultur 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

BNL-Direktorin Kieffer: Herausfordernder Neubau

Daniel CONRAD Zehn Jahre hat es gedauert. Mit der offiziellen Eröffnung gehen für die Direktorin der Nationalbibliothek, Monique Kieffer, und ihr Team ein langer Weg durch Provisorien und Einschränkungen zu Ende. An die neuen Freiheiten und neuen Möglichkeiten im Bau in Kirchberg aber muss sich nicht nur die Leitung gewöhnen. Zwischen den Zeilen des Interviews mit der Direktorin ist der Einschnitt deutlich spürbar.

Monique Kieffer, was retten Sie als Erstes, sollte es mal in der neuen Nationalbibliothek brennen?

(ohne Zögern) Das Personal. Apropos Personal: Nach den Jahren des Aufbaus werden die Mitarbeiter sich neu aufstellen müssen ... Wir haben unser Personal intern und extern über die Jahre geschult und versucht, uns so gut wie möglich für den Betrieb in Kirchberg fit zu machen ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.