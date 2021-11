Der Schriftsteller erzählt individuelle und kollektive Dramen und Tragödien von einfachen Leuten in einem belanglosen Dörfchen.

Lëtzebuerger Buchpräis

"Bluttsëffer" gewinnt Literaturpreis

Der Schriftsteller erzählt individuelle und kollektive Dramen und Tragödien von einfachen Leuten in einem belanglosen Dörfchen.

(mt) - Jemp Schuster ist am Donnerstag zur Eröffnung der Walfer Bicherdeeg für sein Buch „Bluttsëffer“, erschienen beim Verlag der Imprimerie Centrale, mit dem Lëtzebuerger Buchpräis 2021 in der Kategorie Literatur ausgezeichnet worden. Mit diesem Roman schaut der Schriftsteller tief in die Seele des Luxemburger Volkes. Das Buch gibt Einblick in einen tiefgreifenden historischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel, der vor nicht mal einem Jahrhundert Land und Leute in Luxemburg total verändert hat.

Jemp Schuster gibt mit seinem prämierten Buch Einblick in einen tiefgreifenden historischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel vor hundert Jahren in Luxemburg. Foto: Marc Wilwert

Inspiriert von einer realen Familiengeschichte, die dem Autor per Zufall in die Hände gefallen ist, erzählt Jemp Schuster Leben und Sterben, individuelle und kollektive Dramen und Tragödien von einfachen Leuten und Familien in einem kleinen und belanglosen Dörfchen.

In der Kategorie Sachbuch/Beaux livres hat sich die Jury für „#LuxUKLinks“ (Maison Moderne) des früheren britischen Botschafters John Marshall entschieden.

Als bestes Kinderbuch wurde „Waking the Mountain“ (Zoom Editions) von Marina Fonseca und Lisa Junius prämiert.

Den Publikumspreis hat auch ein Kinderbuch gewonnen, „12 Nei Gutt-Nuecht-Geschichten“ (Edition Phi).

„Stories from Inside“ über die 40 Jahre des Architektenbüros Valentiny Architects glänzte derweil beim Designerpreis.

Preisträger, Jury, Veranstalter und Kulturministerin Sam Tanson. Foto: Marc Wilwert





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.