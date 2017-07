(LS/ps) - Vor exakt 20 Jahren wurde das damalige Jazzfestival in Luxemburg um das Bluesgenre erweitert. Aus der Blues'n Jazz Rallye entwickelte sich eine kleine „success story“: Mittlerweile zieht es jedes Jahr um die 20 000 Besucher in die autofreie Unterstadt.

Musikalisch wechselten sich auch in diesem Jahr nationale und internationale Acts aus Jazz und Blues ab. Insgesamt fanden am Samstag 40 Gigs an 25 Locations im Grund, Pfaffenthal und Clausen statt.

Das Festival zieht dabei nicht nur Blues- und Jazz-Aficionados an, sondern bietet auch eine gute Plattform für Musikinteressierte, die sich in beiden Genres noch nicht so auskennen.