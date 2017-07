Von Nathalie Hartl



Wo einst Eisenerz umgeladen wurde, tummeln sich nun die Besucher des Blues Express. Das eintägige Festival mit 40 Gruppen an elf Schauplätzen, zog in diesem Jahr schätzungsweise 15 000 Besucher in die alte Bergbaugegend.



Hier finden Sie die schönsten Bilder des Tages von unserem Fotografen Claude Piscitelli.



Dampfwolken steigen auf, ein grelles Signal durchschneidet die Sommerluft ...