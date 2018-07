Blauer Plüsch, weiße Reifen

Hochzeit am großherzoglichen Hof. Sechs Pferde ziehen den „Coupé Gala“ – darin Großherzogin Charlotte und Prinz Félix. Das war 1919 im November. Die Kutsche gibt es noch. Heute steht sie in Peppingen.

Hochzeit am großherzoglichen Hof. Sechs Pferde ziehen den „Coupé Gala“ – darin Großherzogin Charlotte und Prinz Félix. Das war 1919 im November, vor fast hundert Jahren. Die Kutsche gibt es noch. Heute steht sie in Peppingen.

Wie jede Braut strahlt auch Großherzogin Charlotte, als sie frisch vermählt mit ihrem Prinzen, Félix von Bourbon-Parma, am 6. November 1919 in das königlich blaue Plüsch der großherzoglichen Kutsche steigt, um von der Kathedrale zum Palais gefahren zu werden. Es regnet, und das junge Brautpaar findet Zuflucht in dem schwarzen „Coupé Gala“ – das schwere, weißseidene Brautkleid und die Schleppe bleiben trocken.



Die Lakaien aber müssen sich den Widrigkeiten des Wetters aussetzen und sind im Nu pitschnass: Ein Kutscher auf dem Bock, ein Diener am Heck und zwei Reiter begleiten die Kutsche, die von sechs Pferden gezogen wird ...