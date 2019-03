Entre le LuxFilmFest et les sorties hebdomadaires, ce mercredi met, plus que jamais, le cinéma à l'honneur. Au programme: biopics, fiction historique, thriller et film animé.

Biopics et action

Camille KAUFFMANN Entre le LuxFilmFest et les sorties hebdomadaires, ce mercredi met, plus que jamais, le cinéma à l'honneur. Au programme: biopics, fiction historique, thriller et film animé.

Le duo de comiques américains «Laurel et Hardy» est mondialement connu, les difficultés qu'ont connu les deux collaborateurs – et amis, le sont un peu moins. «Stan and Ollie», de Jon S. Baird est un portrait du fameux duo, pas forcément à l'image de leur vie... En 1953, Stan Laurel et Oliver Hardy se lancent dans une tournée en Angleterre, mais les deux amis ont vieilli et peinent à remplir les salles comme autrefois. A cela s'ajoutent les soucis de santé de Ollie et les rêves de Stan d'écrire un film sur Robin des Bois... Le duo survivra-t-il ? Ce biopic est également un film sur l'amitié; cette tournée sera l’occasion unique de réaliser à quel point, ils comptent l’un pour l’autre…



Un autre biopic est à l'affiche cette semaine: «Leto», de Kirill Serebrennikov qui se déroule à Leningrad, au début des années 80. A l'aube de la Perestroika et avant que la Russie ne se transforme, les disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, et dans un climat hostile aux influences occidentales, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.



«The Aftermath» de James Kent est le récit d'une étonnante colocation pendant présence anglaise après-guerre en Allemagne. Rachel (Keira Knightley) rejoint son mari Lewis, officier anglais en charge de la reconstruction de Hambourg, dévastée après la guerre. En emménageant dans leur nouvelle demeure, elle découvre qu'ils devront cohabiter avec les anciens propriétaires, un architecte allemand (Alexander Skarsgård) et sa fille. Cette promiscuité forcée avec l'ennemi révolte Rachel, puis devient l'objet de fantasmes...

«Destroyer», de Karyn Kusama est un thriller avec Nicole Kidman qui performe dans le rôle d'Erin Bell, une policière de Los Angeles autrefois infiltrée dans un gang du désert californien. Lorsque le chef de bande ressurgit, Erin doit affronter les démons de son passé.

Dans un autre stytle: Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver la planète. «Dragon Ball Super: Broly» a signé le meilleur démarrage pour un film animé japonais aux États-Unis.

Programme complet ici.