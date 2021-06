Im Alter von 84 Jahren ist der bekannte Künstler Wil Lofy verstorben.

Kultur 11

Bildhauer und Maler

Wil Lofy ist tot

Teddy JAANS Im Alter von 84 Jahren ist der bekannte Künstler Wil Lofy verstorben.

(TJ) - Wil Lofy ist tot. Dies Nachricht versetzt am Montag die Kulturszene in Luxemburg in Trauer.

11 Lofy auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2016.

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Lofy auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2016. 1998 stellte Lofy seine Werke im "Schlassgoart" in Esch-sur-Alzette aus Archivfoto: Luxemburger Wort 1966 Photo: Jacques Bohler Lofy im Jahr 1973. Foto: Jacques Bohler Serigrafie Archivfoto: Luxemburger Wort Will Lofy gestaltete einen Kinderspielplatz in der Hauptsstadt. Archivfoto: Luxemburger Wort "Crocodile" in der "La Galerie". Foto: Anouk Antony "D'Botterfra um Bottermaart" in Ettelbrück. Foto: Josée Fautsch Der Bacchus-Brunnen auf der Esplanade von Remich. Foto: Josée Fautsch Maus Ketti in Mondorf Foto: Marc Jeck "Hämmelsmarsch" auf dem "Roude Pëtz". Foto:José Correia





L'artiste voyageur Fils des Terres rouges, Wil Lofy est né le 31 janvier 1937 à Esch-sur-Alzette. Dès 1959, il laisse libre cours à sa passion pour l'art et part se former à Florence puis à Paris. Rapidement, il affirme son tempérament hors norme et son talent pour le dessin, la peinture et la sculpture.

Wil Lofy machte sich als Maler, aber vor allem als Bildhauer in den 1980er und 1990er Jahren einen Namen. So gestaltete er beispielsweise den Hämmelsmarsch-Springbrunnen in der hauptstädtischen Großgasse (Roude Pëtz). Aber auch für die Statue zu Ehren des „Blannen Theis“ in Grevenmacher oder die Maus Kätty in Mondorf zeichnete er verantwortlich.

Lofy wurde 1937 in Esch/Alzette geboren. Das Luxemburger Wort spricht der Familie des Verstorbenen sein aufrichtiges Beileid aus.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.