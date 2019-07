Bilderbuch: Jammen statt zu viel Show

Daniel CONRAD

Bilderbuch kommen am Sonntag nach Luxemburg. Das Quartett aus Wien ist nach dem Melt!-Festival in Deutschland auch bei der diesjährigen Festival-Ausgabe in Wiltz dabei. Aber warum machen die Vier nach den ganz großen Tour-Stationen überhaupt im Ösling Halt? Laut Bassist Peter Horazdovsky sind die Luxemburg-Erfahrungen der Band in den letzten Jahren durchweg positiv.