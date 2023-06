Die permanente Beobachtung der Menschen war in der Dystopie „1984“ Zukunftsmusik. Das Kasemattentheater verarbeitet den Stoff musikalisch.

Big Brother is watching you ...

(c/avt) - Als George Orwell 1945 seine Dystopie „1984“ schrieb, war die Vision eines Überwachungsstaates noch düstere Zukunftsmusik. Heute, im Jahr 2023, in Zeiten in denen künstliche Intelligenz wie ChatGPT den Alltag von Schülern bestimmen und Arbeitsplätze bedrohen, erscheint sein Roman fast prophetisch.

Permanente Beobachtung der Menschen, Analyse der Gewohnheiten und des Kaufverhaltens, peinliche Selbstentlarvung via social media, „Anpassung“ der Fakten in den Medien sind mittlerweile Wirklichkeit geworden.

Kontrollwahnsinn

In Orwells Zukunftsvision leidet die gesamte Zivilisation unter dem Kontrollwahnsinn. Die Welt ist ein einziges großes Gefängnis, ohne Freiheit, ohne Wahrheit und ohne Individualität.

Im ersten Akt lebt und arbeitet der Protagonist Winston Smith in einem isolierten Heim und ist nur digital mit „den Anderen“ verbunden. Doch langsam kommen ihm Zweifel an der ihm dargebrachten Wahrheit – im letzten Akt wird er – frei von Ängsten in die Gemeinschaft eingegliedert …

Variationen unserer Zukunft

Die Oper „1984“ verwebt Orwells Stoff mit unserer Gegenwart und spielt mit möglichen Varianten unserer heutigen Zukunft. Die Komposition Christian Klinkenbergs spielt mit Klangräumen zwischen Jazz, Mikrotonalität und zeitgenössischer Musik und erreicht – auch durch ihre spezielle Form der grafischen Notation – eine Intensität in der Performance, der sich kein Ohr entziehen kann.

Das musikalische Stück verspricht eine subversive und gleichermaßen witzige Performance zu werden.

In der Inszenierung von Ela Baumann singen Jean Bermes und Claire Parsons, unter der musikalischen Begleitung von u.a. Pol Belardi (Bass). Das musikalische Stück verspricht eine subversive und gleichermaßen witzige Performance zu werden.

Premiere ist an diesem Mittwoch, den 14. Juni, um 20 Uhr im Kasemattentheater. Weitere Spieltermine am 15., 16., 17., 20. und 21. Juni. Reservierungen unter: ticket@kasemattentheater.lu

