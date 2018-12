Bicher vum Zinniklos

Ein Buch tut's auch zum Nikolaustag. Die Kulturredaktion hat in einem reichhaltigen Bücherangebot gestöbert und einige wertvolle Perlen hervor gezaubert.

Ein Buch tut's auch zum Nikolaustag. Die Kulturredaktion hat in einem reichhaltigen Bücherangebot gestöbert und einige wertvolle Perlen hervor gezaubert.

Noch zweimal schlafen, dann hat der heilige Mann seine großen Auftritt. Ein kleine Einkaufshilfe beim Durchforsten des reichhaltigen Bücherangebots.

Der Märchenverwirrer: Die Kunst, Geschichten neu zu erzählen

Ein gewisses Klischee schwingt natürlich mit: Ja, so ein Skandinavier muss sich auch in den kalten dunklen Wintern was einfallen lassen – und Geschichten-Erfinden konnten die im hohen Norden auch schon immer gut ...