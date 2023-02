Die US-Sängerin hat ihre erste Solo-Tournee seit mehr als sechs Jahren angekündigt. Fans in der Großregion können zwischen Brüssel, Paris, Köln und Frankfurt wählen.

Beyoncé kündigt Welttournee an

(dpa) - US-Popstar Beyoncé (41, „Crazy In Love“) geht auf eine neue Welttournee - und plant auch mehrere Großkonzerte in der Großregion. Geplant seien Stadion-Auftritte in Brüssel (10. Mai), Paris (26. Mai), Köln (15. Juni) und Frankfurt (24. Juni), wie der Veranstalter Live Nation am Mittwoch mitteilte. Die „Renaissance World Tour“ sei die erste Solo-Tournee des Superstars seit mehr als sechs Jahren. Gestartet wird sie in Stockholm.

Beyoncé, einst Mitglied der Gruppe Destiny's Child, gilt als eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Gegenwart. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie ihr siebtes Studioalbum „Renaissance“.

