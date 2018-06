Wenige Wolken, viel Sonnenschein und noch mehr Musik hielt der zweite Tag des Festivals "Rock am Ring" für die rund 70.000 Musikfans bereit. Auf der Bühne heizten unter anderem Muse und Snow Patrol ein. Außerdem am Start: eine Frau mit Powerstimme.

Kultur 28

Beth und die Männer

Michael JUCHMES Wenige Wolken, viel Sonnenschein und noch mehr Musik hielt der zweite Tag des Festivals "Rock am Ring" für die rund 70.000 Musikfans bereit. Auf der Bühne heizten unter anderem Muse und Snow Patrol ein. Außerdem am Start: eine Frau mit Powerstimme.

Während in den Charts das Geschlechterverhältnis beinahe ausgeglichen ist, scheinen Festivals - zumindest was das Line-up angeht - eine rein männliche Angelegenheit zu sein. Das gilt auch für "Rock am Ring", das große Festival in der Eifel, das an diesem Wochenende mehr als 70.000 Musikfans zum Nürburgring lockte. Das angeblich starke Geschlecht gibt hier den Ton an, Frauen sucht man im Line-up fast vergebens. Eine der großen Ausnahmen: Beth Ditto, die ehemalige Frontfrau der Band Gossip, die nun auf Solopfaden wandelt.



19 Muse Foto: Michael Braun

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Muse Foto: Michael Braun Muse Foto: Michael Braun Muse Foto: Michael Braun Snow Patrol Foto: Michael Braun Snow Patrol Foto: Michael Braun Snow Patrol Foto: Michael Braun Snow Patrol Foto: Michael Braun Snow Patrol Foto: Michael Braun The Maine Foto: Michael Braun The Maine Foto: Michael Braun The Maine Foto: Michael Braun Kettcar Foto: Michael Braun Kettcar Foto: Michael Braun Kettcar Foto: Michael Braun Kettcar Foto: Michael Braun Beth Ditto Foto: Michael Braun Beth Ditto Foto: Michael Braun Beth Ditto Foto: Michael Braun Beth Ditto Foto: Michael Braun

Beth Ditto, die im wahren Leben Mary Beth Patterson heißt, hatte ihr aktuelles Album "Fake Sugar" mitgebracht. Sie performte aber - um die Zuschauer bei Laune zu halten - auch einige Songs ihrer alten Band Gossip, darunter "Standing in the Way of Control" und den Megahit "Heavy Cross". Zum Abschluss ihres Auftritts, bei dem sie nicht nur mit ihrer Powerstimme überzeugte, sondern auch mit ihren Deutschkenntnissen, kletterte die nur 1,58 Meter große Sängerin von der Bühne und stürzte sich ins Getümmel, wo sie von ihren Fans mit Sympathiebekundungen - das heißt: vielen Umarmungen - überschüttet wurde.

Der restliche Tag gehörte auf allen drei Bühnen dagegen wieder den Männern. Auf der Vulcano Stage, der Hauptbühne, sorgte vor allem die nordirische Band Snow Patrol für Begeisterung, denn sie hatte jede Menge Charthits im Gepäck. Auf den kleineren Stages spielten unter anderem Bullet for my Valentine, Parkway Drive und Body Count mit Special Guest Ice-T. Für den Abschluss des Abends sorgte schließlich Muse: Die britische Nu-Prog-Combo kehrte nach acht Jahren endlich wieder zu "Rock am Ring" zurück und lieferte ein echtes Feuerwerk ab, mit Hits wie "Uprising" und vielen Licht- und Showeffekten.

9 Foto: Michael Braun

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Michael Braun Foto: Michael Braun Foto: Michael Braun Foto: Michael Braun Foto: Michael Braun Foto: Michael Braun Foto: Michael Braun Foto: Michael Braun Foto: Michael Braun

Am Sonntag, dem letzten Festivaltag, geht es weiter mit Auftritten von den Gorillaz, Bilderbuch und den Foo Fighters, die mit einer zweieinhalbstündigen Liveshow den krönenden Schlusspunkt setzen werden.