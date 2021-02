Beteiligung Luxemburger am Judenmord im Distrikt Lublin

Am 17. August 1942 wurde von Einheiten des Reserve-Polizeibataillons 101, dem auch 14 Luxemburger angehörten, im polnischen Dorf Łomazy ein Massaker an der jüdischen Bevölkerung verübt. An einem Tag sind hier 1 700 Frauen, Kinder, Männer, Alte und Kranke erschossen worden. Auf dem Bild sieht man Frauen, die in den Wald zur Exekution getrieben werden.