Besuchen Sie James Bond im Kino?

Nicola Dove/Universal Pictures/d

HANDOUT - 16.08.2019, Großbritannien, ---: Daniel Craig als James Bond und Ana de Armas als Paloma in einer Szene des Films "James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben" (undatierte Filmszene). Der Film kommt am 30.09.2021 in die deutschen Kinos. (zu dpa-Kinostarts - Wiederholung am 29.09.2021) Foto: Nicola Dove/Universal Pictures/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++