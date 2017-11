Von Sarah München

Auch wenn Stephan Gehmacher es etwas herunterspielt: Dass zwei bayrische Delegationen am Mittwoch die Luxemburger Philharmonie besuchen, um Inspirationen für das neue Konzerthaus in München zu sammeln, ist auch sein Verdienst, denn er hat lange für den Neubau in Bayern gekämpft.

Bevor Gehmacher seine Stelle als Direktor in Luxemburg antrat, war er Manager des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks ...