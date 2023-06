Offenbar steht ein Anfangsverdacht im Zusammenhang mit sexueller Nötigung im Raum. Das berichtet eine Berliner Zeitung.

Mehrere Strafanzeigen

Berliner Staatsanwalt ermittelt gegen Till Lindemann

Tom RÜDELL

Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Das berichtet der „Tagesspiegel“ am Mittwochnachmittag. Nach Angaben der Zeitung habe die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg in einer Sitzung des Justizausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses die Ausschussmitglieder darüber in Kenntnis gesetzt, nachdem ein Linken-Abgeordneter danach gefragt habe.

Badenberg habe erklärt, dass die Staatsanwaltschaft von Amts wegen Ermittlungen wegen des Verdachts nach Paragraf 177 des deutschen Strafgesetzbuchs eingeleitet habe. Der Paragraf ist überschrieben mit „Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung“. Es lägen mehrere Strafanzeigen wegen verschiedener Delikte gegen den 60-jährigen Sänger vor.

Schwere Vorwürfe

In den vergangenen Wochen haben mehrere Frauen, teilweise anonym, teilweise unter ihrem Klarnamen, schwere Vorwürfe gegen Lindemann in den sozialen Medien, aber auch in verschiedenen Medienberichten erhoben. Die Rede war von sexuellen Handlungen auf Pre- und Aftershow-Partys, teilweise auch während der Konzerte selbst, die nicht in allen Fällen klar einvernehmlich gewesen sein sollen. Zudem steht im Raum, es seien in einigen Fällen K.-o.-Tropfen zum Einsatz gekommen. Zumindest letzteren Vorwurf lässt Lindemann mittlerweile anwaltlich zurückweisen.

