Berlinale: Start der Bärenjagd 2020

Die letzten Vorbereitungen laufen: Am 20. Februar wird die 70. Berlinale eröffnet.

Am 20. Februar startet die 70. Berlinale. Auch wenn das neue Führungsduo an der Spitze der Internationalen Filmfestspiele von keiner Revolution sprechen will, zeichnen sich Trends ab, auf die das Festival in Zukunft reagieren muss. Kontinuitäten gibt es natürlich dennoch: Die Luxemburger Filmemacher und die Vertreter des Film Fund sind wieder mit von der Partie. Und der Luxemburger Botschaftsempfang steigt wie immer am Montagabend. Hier unser Überblick in Zahlen.

Insgesamt sieben Jurymitglieder entscheiden, wer den Goldenen und die Silbernen Bären 2020 bekommt. Der Jurypräsident ist in diesem Jahr kein Geringerer als der britische Schauspieler Jeremy Irons. Es gab im Vorfeld allerdings auch Debatten um die Besetzung des Postens – wegen früherer Äußerungen von ihm etwa zum Umgang mit Frauen.

Zur Jury gehören außerdem die Schauspielerin Bérénice Bejo („The Artist“), der US-Regisseur Kenneth Lonergan („Manchester by the Sea“) und die deutsche Produzentin Bettina Brokemper („Hannah Arendt“, „Wild“), der italienische Schauspieler Luca Marinelli („La solitudine dei numeri primi“), die palästinensische Regisseurin Annemarie Jacir („Salt of This Sea“) und der brasilianische Filmkritiker und Regisseur Kleber Mendonça Filho ...