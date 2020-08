Berlinale soll 2021 „physisch“ stattfinden

Die Schauspielpreise der Berlinale werden künftig geschlechtsneutral vergeben.

(dpa) - Die Berlinale soll im Februar 2021 trotz Corona-Pandemie stattfinden. Geplant sei ein „physisch stattfindendes Festival“, teilten die Internationalen Filmfestspiele in Berlin am Montag mit. Dabei solle „die größtmögliche Sicherheit“ aller Gäste gewährleistet werden. Die Berlinale (11. bis 21. Februar 2021) zählt neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt.

Die Schauspielpreise der Berlinale werden künftig geschlechtsneutral vergeben. Statt Silbernen Bären für den besten Darsteller und die beste Darstellerin sollen ab 2021 jeweils die beste schauspielerische Leistung in einer Haupt- und in einer Nebenrolle geehrt werden, wie die Internationalen Filmfestspiele Berlin am Montag mitteilten. Die Auszeichnungen nicht mehr nach Geschlechtern zu trennen, sei "ein Signal für ein gendergerechteres Bewusstsein in der Filmbranche", sagte das Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian.

Die beiden verkündeten zudem das endgültige Aus für den nach dem Gründungsdirektor des Filmfestivals, Alfred Bauer, benannten Silbernen Bären. Die Auszeichnung war bereits in diesem Jahr ausgesetzt worden, nachdem Recherchen über die Rolle des späteren Berlinale-Gründungsleiters in der NS-Filmpolitik veröffentlicht worden waren. Rissenbeek und Chatrian beauftragten das Münchner Institut für Zeitgeschichte mit einem historischen Gutachten, das nach aktuellem Stand im Spätsommer veröffentlicht werden soll. Statt des alten Preises soll es künftig neben dem Silbernen Bären als „Großem Preis der Jury“ auch einen als „Preis der Jury“ geben.