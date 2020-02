Die "Bad Banks"-Darstellerin stellt zusammen mit dem Regisseur Christian Petzold "Undine" im Berlinale-Wettbewerb vor.

Kultur 3 4 3 Min.

Berlinale: Großer Auftritt für Paula Beer

Die "Bad Banks"-Darstellerin stellt zusammen mit dem Regisseur Christian Petzold "Undine" im Berlinale-Wettbewerb vor.

(dpa/dc0) - Der Regisseur Christian Petzold (59) findet Unterwasserwelten in Filmen faszinierend. Es sei eine Welt mit anderen Geräuschen und anderem Licht. „Einer meiner Lieblingsunterwasserfilme ist "20.000 Meilen unter dem Meer" mit James Mason und Kirk Douglas“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nun hat Petzold selbst unter Wasser gedreht.

Auf der Berlinale stellt er sein neues Projekt „Undine“ vor. Der Film mit Paula Beer („Bad Banks“) und Franz Rogowski („In den Gängen“) in den Hauptrollen sollte am Sonntagabend Weltpremiere feiern. Mit beiden hat Petzold auch schon sein Drama „Transit“ nach der Literaturvorlage von Anna Seghers gedreht.

Der neue Filmtitel spielt auf die Nixenfigur Undine aus der romantischen Sagenwelt an. „Wir haben in Babelsberg eine richtige Unterwasserwelt gebaut. Mit Torbögen, Wasserpflanzen, Mauern des 19. Jahrhunderts, Turbinen“, sagte Petzold. „Damit das für die Schauspieler schon eine Zauberwelt ist.“ Mit dem Film geht der Berliner Regisseur ins Rennen um den Goldenen Bären.

3 Die Schauspielerinnen Paula Beer (v.l.n.r.I), Anna Maria Mühe und Hannah Herzsprung bei der feierlichen Eröffnung der Internationalen Filmfestspiele. Foto: dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Schauspielerinnen Paula Beer (v.l.n.r.I), Anna Maria Mühe und Hannah Herzsprung bei der feierlichen Eröffnung der Internationalen Filmfestspiele. Foto: dpa Für Selfies mit den Fans ist sie auch zu haben. Foto: dpa Beer und ihr Regisseur Christian Petzold stellen ihren neuen Film "Undine" auf der Berlinale vor. Foto: dpa

"Sie konnten doch unter Wasser vermutlich keine Anweisungen geben. Wie war das für Sie als Regisseur?", fragte Petzold die dpa im Interview. "In der Vorstellung schwer, nachher aber schön. Ich habe etwas bemerkt: Dass Paula Beer und Franz Rogowski, wenn sie unter Wasser tauchen und sich umschwimmen und sich anschauen, dort eine eigene Choreographie entwickeln, eine Weichheit, einen eigenen Tanz, der nichts mit meinen Anweisungen zu tun hatte. Und das war schön, dass man nicht immer alles bestimmt."

Neues vom Wettbewerb

Am Samstagabend ging ein ziemlich ungewöhnlicher Western ins Rennen. In „First Cow“ erzählt US-Regisseurin Kelly Reichardt von einer Männerfreundschaft. Zwei Außenseiter freunden sich im Wilden Westen des frühen 19. Jahrhunderts an. Sie wollen Geld mit Backwaren verdienen - und melken dafür heimlich die einzige Kuh in der Region.

Der Western ist filmisch spannend und witzig erzählt - dabei reflektiert er auch heutige Fragen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und er reiht sich ein in andere Westernfilme wie „The Sisters Brothers“, in denen auch die Männerrollen ganz neu gezeigt werden. In „First Cow“ träumen die Jungs von Scones und Buttermilchbrötchen.

Enttäuschung aus Frankreich

Für den enttäuschenden „Le sel des larmes“ („The salt of tears“) von Philippe Garrel gab es vom bei der Berlinale sonst sehr Applaus-affinen Premierenpublikum gerade mal eine knappe Dosis der akustischen Zustimmung. Der Schwarz-Weiß-Film erzählt sehr fahrig die Geschichte eines jungen Mann in Frankreich, der zwischen mehreren Frauen schwankt. In kaum einer Phase kann die mächtig konstruierte Story überzeugen und in den Film ziehen.

Im Kampf um den Goldenen Bären präsentierte sich auch der brasilianische Film „All the Dead Ones“ („Todos os mortos“) von Caetano Gotardo und Marco Dutra, der sich mit der Abschaffung der Sklaverei befasst.

Kurzkritik: „All the Dead Ones“ („Todos os mortos“) Worum geht es? Das Ende der Sklaverei und die Umschwünge in der brasilianischen Gesellschaft haben um 1900 Spuren hinterlassen. Die einstigen Herren kommen mit den Neuerungen nicht klar, der Rassismus ist weiterhin spürbar, selbst zehn Jahre nach dem offiziellen Ende der Sklaverei. Der Film sucht nach diesen Neubestimmungen und ihren zum Teil dramatischen Folgen - Die Szenen, die in Erinnerung bleiben: Die Garten szenen, in denen Ana, Tochter eines einst reichen Kaffeebarons, alles vergräbt, was nicht in ihr Weltbild passt und dem sie eigentlich doch nicht entkommen kann - Was beeindruckt? Dass diese Geschichte letztlich auch so erzählt wird, dass sie als Basis auf die heutigen gesellschaftlichen Probleme Brasiliens aufmerksam macht und sie damit zum Teil erklärbar macht - Wenn der Film in die Luxemburger Kinos kommt... ist er was für Südamerika-Fans, die sich nicht mit einem einseitigen Bild des Urlaubsziels zufrieden geben und - trotz der langen Dialoge - tiefer in die Geschichte Brasiliens eintauchen wollen. (dco)

Ein Oscar-Preisträger präsentiert sich dann noch in Berlin: Der italienische Regisseur und Schauspieler Roberto Benigni, 1999 für „Das Leben ist schön“ mit dem Oscar geehrt, stellt seine Version des Tischlers Geppetto in „Pinocchio“ vor - allerdings auch er nicht im Wettbewerb, sondern als "Special".