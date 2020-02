Die Berlinale startet durch: mit neuen Filmen, stark politischen Aussagen und Tränen bei Stars und Fans.

Berlinale: Das erste Wochenende zwischen Wettbewerb und Stars

(dpa/dco) - Der Schauspieler Lars Eidinger hat sich bei der Berlinale mit einem emotionalen Statement gegen den Hass in Deutschland gewandt. „Ich finde, unsere Gesellschaft ist so dermaßen vergiftet, was Hass und Missgunst angeht“, sagte Eidinger mit Tränen in den Augen und zunehmend brechender Stimme vor der Berlinale-Präsentation des Films „Persian Lessons“ von Vadim Perelman.

Schauspieler Lars Eidinger rollt bei der Pressekonferenz eine Träne über die Wange. Foto: dpa

Eidinger erinnerte an einen Text des Schriftstellers Stefan Zweig (1881-1942), in dem es „um die moralische Entgiftung Europas“ nach dem Ersten Weltkrieg gegangen sei. Darin habe Zweig nach einem Medium verlangt, das die Menschen wieder zusammenbringe und sich der Liebe verschreibe.

„Das Internet ist ja genau dieses Medium“, sagte Eidinger, „es wird aber genau für das Gegenteil genutzt.“ Das berühre ihn sehr. Für ihn sei das Anlass, „dagegen zu kämpfen“. „Es ist natürlich umso tragischer, wenn man versucht, ganz platt Liebe in die Welt zu tragen und kriegt dafür Hass als Antwort.“



In „Persian Lessons“ spielt Eidinger einen Nazi-Offizier, der sich von einem als Perser getarnten Juden (Nahuel Pérez Biscayart) in einer frei erfundenen Farsi-Variante unterrichten lässt.

Und was gab es noch Richtung Wochenende? Hollywoodstar Johnny Depp hat die Kraft der bewegten Bilder beschworen, um gegen soziale und politische Missstände anzutreten.

Sein neuer Film „Minamata“ über die Massenvergiftung mit Quecksilber in einer japanischen Kleinstadt sei eine der wichtigsten Arbeiten seiner Karriere. „Das war eine Geschichte, die erzählt werden musste“, sagte Depp („Fluch der Karibik“) am Freitag bei der Vorstellung des von ihm mitproduzierten Films in der Reihe „Berlinale Special“, also nicht im Wettbewerb.

In seiner Rolle als Fotograf W. Eugene Smith (1918-1978) sei ihm deutlich geworden, welche Kraft das Kino haben kann, um Missstände darzustellen und vielleicht so „den Menschen die Augen zu öffnen“. Johnny Depp sorgte natürlich auch für Rummel - mit ihm kommt nach der Eröffnungsgala eines der internationalen Gesichter des diesjährigen Festivals den Fans ganz nahe - ob auf dem roten Teppich bei der Abendgala oder am Nachmittag auf dem Weg zur offiziellen Pressekonferenz.

Neues vom Wettbewerb

Im am Wochenende weiterlaufenden Berlinale-Wettbewerb stellt die US-amerikanische Drehbuchautorin und Regisseurin Kelly Reichardt ihren Film „First Cow“ vor. Die Geschichte um Pelzjäger, einen Koch und chinesische Einwanderer spielt im wilden Oregon des frühen 19. Jahrhunderts.



Zudem im Wettbewerb zu sehen: der französisch-schweizerische Beitrag „Le sel des larmes“, in dem Philippe Garrel in Schwarz-Weiß-Bildern von großen Gefühlen erzählt.

Kurzkritik: „Le sel des larmes“ Worum geht es? Der junge Tischler Luc kann den Frauen nicht wiederstehen - aber letztlich sind ihm die Gefühle seiner Partnerinnen und letztlich seines Vaters scheinbar egal, er enttäuscht die Menschen, die ihm nahe stehen und hinterlässt nichts als Tränen. Bis er selbst die Tränen nicht mehr zurückhalten kann. - Die Szenen, die in Erinnerung bleiben: Ausgelassenes Tanzen Lucs mit den Freunden in einem Club, worin sich schon die spätere Krise abzeichnet - Was beeindruckt? Der Mut, so eine klassische Beziehungsgeschichte auf diese Art und in schwarz/weiß zu erzählen; gegen die Trends des Marktes - Wenn der Film in die Luxemburger Kinos kommt... ist er etwas für Kinobesucher, die sich lieber einem unaufgeregten und nicht zu überfordernden Filmstil widmen wollen. (dco)

Mit dem Psychothriller „The Intruder“ („El prófugo“) hatte ein weiterer Anwärter im Rennen um den Goldenen Bären der Berlinale seine Premiere. Die argentinische Regisseurin Natalia Meta ließ sich von einem Horrorroman inspirieren. Der Film handle von einem Mysterium, auch vom „Mysterium des weiblichen Begehrens“, sagte sie in Berlin.



Kurzkritik: „The Intruder“ („El prófugo“) Worum geht es? Der Profisängerin und Synchronsprecherin Inés, die in Buenos Aires lebt, passiert Merkwürdiges: Auf ihren Aufnahmen lassen sich plötzlich Geräusche feststellen. Und wie kam ihr Freund Leopoldo zu Tode, warum quälen sie bestimmte Träume? Selbst Tabletten helfen nicht; Inés sucht nach einem Ausweg, dem Eindringling, der sich in ihrem Kopf eingenistet hat, zu entkommen. - Die Szenen, die in Erinnerung bleiben: Gleich der Einstieg mit der Synchronisation Inés eines asiatischen Bondagefilms - Was beeindruckt? Die Hauptdarstellerin Erica Rivas, die trotz eines eher müden Drehbuchs und der immer gleichen inhaltlichen Feststellung den Zuschauer am Ball hält - Wenn der Film in die Luxemburger Kinos kommt... ist er ein Film, der nicht nur gequälten Frauenseelen auf überraschende Weise klarmacht, wie sie mit ihren inneren Dämonen umgehen können. (dco)

Im Wettbewerb startete außerdem am Freitagabend der Streifen „Hidden Away“ („Volevo nascondermi“) des italienischen Regisseurs Giorgio Diritti.