Bericht: Brian Johnson wieder mit AC/DC im Studio

Die legendäre australische Rockband AC/DC, seit 45 Jahren im Geschäft, arbeitet laut Medienberichten an einem neuen Album. Brian Johnson soll ans Mikro zurückkehren.





Brian Johnson (l.) und Angus Young könnten bald wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Bild: Reuters

(jt) - Auch wenn noch nichts offiziell ist, dürfte diese Nachricht viele Rockfans freuen: Sänger Brian Johnson steht offenbar vor einer Rückkehr zu AC/DC.

Die eher unbekannte Band "Terrorizer" berichtete am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite, Johnson am Flughafen begegnet zu sein. Auf die Frage, ob die Gerüchte stimmen, soll der sympathische Engländer geantwortet haben: "Ich bin es leid, es abzustreiten." Demnach werde der 71-Jährige mit der heiser-hysterischen Stimme auf dem neuen Album der australischen Rockband wieder als Sänger mit an Bord sein. Die neue Platte soll als Hommage an den 2015 verstorbenen Rhythmusgitarristen Malcolm Young gedacht sein.

Brian Johnson hatte Anfang 2016 einen Hörsturz erlitten und ist seitdem nicht mehr mit AC/DC aufgetreten. Als sein Ersatz für die Welttournee im selben Jahr sprang Ex-Guns'n'Roses-Sänger Axl Rose ein. Vergangenen August waren die Bandmitglieder Angus und Stevie Young sowie Phil Rudd mit Produzent Mike Fraser vor einem Aufnahmestudio in Vancouver gesichtet worden, was Spekulationen über eine neue Veröffentlichung der seit 1973 bestehenden Band anheizte.